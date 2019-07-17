Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor
1 saat önce
Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda bulunan tesislerde sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:05 Kaynak: DHA
Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası
'nda bulunan tesislerde sürdürüyor.
Düzce'nin Kaynaşlı
ilçesindeki Fenerbahçe
Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Alanyaspor'da futbolcular, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde günün ilk antrenmanını yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon, pas ve dar alanda top sürme çalışmalarıyla tamamlandı.
Takıma yeni transfer olan orta saha oyuncusu Salih Uçan
da antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, daha sonra kendisi için hazırlanan program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Teknik direktör Erol Bulut'tan görüntü
Alanyaspor'un antrenmanından görüntü
Salih Uçan'ın görüntüsü
Dar alanda pas çalışmalarının görüntüsü ve detaylar
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