Son Dakika Haberleri: Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor
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Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor

1 saat önce

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda bulunan tesislerde sürdürüyor.

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor, System.String[]
Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda bulunan tesislerde sürdürüyor.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Alanyaspor'da futbolcular, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde günün ilk antrenmanını yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon, pas ve dar alanda top sürme çalışmalarıyla tamamlandı.
Takıma yeni transfer olan orta saha oyuncusu Salih Uçan da antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, daha sonra kendisi için hazırlanan program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Teknik direktör Erol Bulut'tan görüntü
Alanyaspor'un antrenmanından görüntü
Salih Uçan'ın görüntüsü
Dar alanda pas çalışmalarının görüntüsü ve detaylar


Aytemiz Alanyaspor, Topuk Yaylası, Düzce, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:05 Kaynak: DHA
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