Son Dakika Haberleri: Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor
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Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor

2 saat önce

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda bulunan tesislerde sürdürüyor.

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor, System.String[]
Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda bulunan tesislerde sürdürüyor.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Alanyaspor'da futbolcular, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde günün ilk antrenmanını yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon, pas ve dar alanda top sürme çalışmalarıyla tamamlandı.
Takıma yeni transfer olan orta saha oyuncusu Salih Uçan da antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, daha sonra kendisi için hazırlanan program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.


Aytemiz Alanyaspor, Topuk Yaylası, Kaynaşlı, Düzce, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:30 Kaynak: DHA
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