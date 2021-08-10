Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Öte yandan, Burdur kampı sırasında kalp spazmı geçiren Khouma Babacar, tedavi ve tetkik süreçlerinin ardından yeniden takımla idmana çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Medipol Başakşehir 'e konuk olacak Aytemiz Alanyaspor , hazırlıklarına devam etti.

"Muhalefetin kazanma şansını anketlerde görmüyorum" diyen İnce, kendi partisinin oy oranları için "Anketlerle ilgilenmiyorum" çıkışı yaptı