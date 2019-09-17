Alanyaspor Yönetimi Başkan Böcek'i ziyaret etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Süper Lig'de dört haftadır elde ettiği galibiyetlerle lider durumda olan Alanyaspor'u tebrik etti. Alanyaspor'a başarılarının devamını dileyen Başkan Böcek "Alanyasporumuzu her zaman desteklemeye devam edeceğiz" dedi.



Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Başkan Böcek Süper Ligin ilk haftasından bu yana sürdürdüğü istikrarlı gidişat ve son olarak Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyet için Başkan Hasan Çavuşoğlu nezdinde yönetimi ve sporcuları kutladı. Başkan Böcek Süper Lig'de Antalya'yı başarıyla temsil eden Kırmızı-Beyazlı Antalyaspor ve Turuncu Yeşilli Alanyaspor camiasının her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek, "Sizler ligde şehrimizi en güzel şekilde başarıyla temsil ediyorsunuz. Her daim sizlerin yanında olduğumuzu bilmenizi isterim" dedi.



İmzalı forma hediye etti



Başkan Böcek'e hayırlı olsun dileklerini ileten Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise Alanyaspor'un Fenerbahçe galibiyetinin de camiayı mutlu ettiğini dile getirerek, "Dünkü maç yönetim olarak, Alanya olarak mutluluk duyduğumuz bir maçtı. Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Dörtte dört yaptık. Lider durumdayız ama daha geride kalan 30 maçımız var. Önemli olan bundan sonrası. Ayaklarımızı daha sağlam basmalıyız. İnşallah daha iyi şeyler yapmak hep birlikte çalışacağız. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.



Başkan Çavuşoğlu ziyaretin anısına Başkan Muhittin Böcek'e Alanyaspor'un imzalı formasını ve atkısını hediye etti. - ANTALYA