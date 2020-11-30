Alanyaspor zirveyi sevdi - Son Dakika

Alanyaspor zirveyi sevdi

30.11.2020 11:25
Alanyaspor zirveyi sevdi, System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenip, maç eksiğine rağmen liderliğini sürdüren Aytemiz Alanyaspor, kulüp tarihinde ilk sırada tamamladığı hafta sayısını 14'e çıkarttı.

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenip, maç eksiğine rağmen liderliğini sürdüren Aytemiz Alanyaspor, kulüp tarihinde ilk sırada tamamladığı hafta sayısını 14'e çıkarttı.

Ligde 5. sezonunu geçiren turuncu-yeşilliler, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde dün Konyaspor'u mağlup ederek istikrarlı performansını sürdürdü.

Bu sezon oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle 23 puan toplayan Alanyaspor, 10 karşılaşma yapan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 3, kendisi gibi 9 müsabakası bulunan Beşiktaş'ın ise 7 puan önünde bulunuyor.

Aytemiz Alanyaspor, ligde "Tek namağlup takım" ve "En az gol yiyen takım" (3) unvanlarını 11. haftaya taşımayı da başardı.

İç sahada yeni rekora 1 maç uzakta

Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor galibiyetiyle sahasındaki yenilmezlik serisinde yeni rekorun eşiğine geldi.

Turuncu-yeşilli takım, 2018-2019 sezonunda en uzun iç saha yenilmezlik serisine (9 maç) son veren Konyaspor'a aynı şansı tanımadı ve bu alandaki rekorunu egale etti.

Akdeniz ekibinin 12. haftada Beşiktaş'ı konuk edeceği müsabakada alacağı en az 1 puan, iç sahadaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkaracak ve kulüp tarihinin bu alandaki yeni rekoruna ulaşılacak.

Liderlik haftaları

Turuncu-yeşilli ekibin Süper Lig'de lider tamamladığı 14 hafta ve puan durumları şöyle:

Sezon Hafta Tarih Maç G B M P
2019-20203.1 Eylül 2019Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-33009
2019-20204.16 Eylül 2019Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 3-140012
2019-20205.22 Eylül 2019Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 1-141013
2019-20206.28 Eylül 2019Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-142014
2019-20207. 6 Ekim 2019Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 2-042114
2019-20208.20 Ekim 2019Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 5-252117
2019-20209. 26 Ekim 2019Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: 1-153118
2019-202010. 2 Kasım 2019Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 0-054119
2020-20214. 4 Ekim 2020Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: 6-031010
2020-20215.19 Ekim 2020Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 1-241013
2020-20216.25 Ekim 2020Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: 2-051016
2020-20218. 7 Kasım 2020Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 1-152017
2020-20219.22 Kasım 2020Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2 62020
2020-202110.29 Kasım 2020Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-0 72023

Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding, Konyaspor, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alanyaspor zirveyi sevdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Papiss Cisse'nin eşi, Erol Bulut'u oyuncu değişikliği nedeniyle eleştirdi Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı: Beni gruplarınıza ekleyin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Alıcı ve vericinin korona geçirdiği ilk böbrek nakli yapıldı Necip Uysal golden sonra, 15 yıl önce Koray Avcı'nın yaptığı gibi sevindi Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi Son dakika: Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü Bir mutfakları bile yok! 6 çocuklu aile branda kaplı evde yaşam mücadelesi veriyor
Korkunç plan! 8 bin liraya kiralık katil tutan eski koca, kadının bileklerini keserek intihar süsü vermiş Korkunç plan! 8 bin liraya kiralık katil tutan eski koca, kadının bileklerini keserek intihar süsü vermiş         
10:59
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 448 liradan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 448 liradan işlem görüyor         
10:55
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,82'den işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,82'den işlem görüyor         
10:53
Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor         
10:33
Son dakika: BDDK, bankaların yurt dışı kuruluşlarla yapacağı TL işlemlerinde sınırı artırdı Son dakika: BDDK, bankaların yurt dışı kuruluşlarla yapacağı TL işlemlerinde sınırı artırdı         
10:27
Rıdvan Dilmen'den Josef de Souza tepkisi: Adam öldürmeye teşebbüsten kırmızı kart Rıdvan Dilmen'den Josef de Souza tepkisi: Adam öldürmeye teşebbüsten kırmızı kart         
10:09
Vicdansız anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı Vicdansız anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı         
10:02
Maske takmayan kadın, polisleri tehdit edip gazetecilere tepki gösterdi Maske takmayan kadın, polisleri tehdit edip gazetecilere tepki gösterdi         
09:57
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı         
09:34
Avustralyalı askerlerin 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Çin'in paylaşımı ortalığı fena karıştırdı Avustralyalı askerlerin 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Çin'in paylaşımı ortalığı fena karıştırdı         
09:09
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı         
08:36
Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı         
08:05
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu         
07:23
Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü         
04:18
Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı         
00:24
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı         
22:24
17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu 17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu         
21:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 11:30:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanyaspor zirveyi sevdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei