Alanyasporlu Bareiro'dan UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçı öncesi değerlendirme - Son Dakika

Alanyasporlu Bareiro'dan UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçı öncesi değerlendirme

Aytemiz Alanyaspor'un forvet oyuncusu Adam Bareiro, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç ekibi Rosenborg ile oynayacakları maçın önemli olduğunu söyledi.

Aytemiz Alanyaspor'un forvet oyuncusu Adam Bareiro, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç ekibi Rosenborg ile oynayacakları maçın önemli olduğunu söyledi.

Turuncu-yeşilli takımın 24 yaşındaki Paraguaylı golcü oyuncusu Adam Bareiro, idman öncesi Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Alanyaspor'a ve şehre alışmakta zorlanmadığını aktardı.

Alanya halkının çok sıcak olduğunu dile getiren Bareiro, kulübün kapısından girdiği ilk andan itibaren herkesle çok iyi anlaştığını belirtti.

Lige de iyi başladığını anlatan Bareiro, "Elimizden geleni yapıyoruz. Umarım her şey çok güzel olacak." dedi

Rosenborg maçıyla ilgili düşünceleri de sorulan Bareiro, "Bu maç Alanyaspor'un Avrupa'daki ilk maçı olacak. Alanya için de benim için de önemli bir maç. Sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapıp turu buraya getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Alanyasporlu Bareiro'dan UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçı öncesi değerlendirme

Aytemiz Alanyaspor, Avrupa, Norveç, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 21:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alanyasporlu Bareiro'dan UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçı öncesi değerlendirme - Son Dakika Spor

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