Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'dan transfer yanıtı: 'Konuşmam doğru değil' - Son Dakika

Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'dan transfer yanıtı: 'Konuşmam doğru değil'

Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Alanyaspor'da sol bek Fabrice N'Sakala maçın ardından transfer açıklamasında bulundu.

Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Alanyaspor'da sol bek Fabrice N'Sakala maçın ardından transfer açıklamasında bulundu.

Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Meclis'te çoklu baro teklifi görüşülürken tartışma çıktı


AKILLICA OYNADIK


Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan N'Sakala, "Şu anda iyi bir pozisyondayız, ilk 5'e oynama adına bir avantaj sağladık. Bugün çok iyi performans yapamadık ama akıllıca oynadık ve kazanmayı başardık, umarım sezonun finalini de iyi yaparız" dedi.


DOĞRU OLMAZ


Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki haberlere de yanıt veren N'Sakala, "Kupada da finaldeyiz, şu anda transferi düşünmüyorum. Sezon bittikten sonra bunlara bakacağız. Transferle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz" ifadelerini kullandı.


CISSE: KEYİF ALMAYA ÇALIŞIYORUM


Maçta 2 gol atan Cisse ise "Takım arkadaşlarım bugün tam bir takım gibi oynadı, üç puanı kazanmak için çok çalıştık ve Galatasaray karşısında da akıllıca oynayarak kazanmayı başardık. Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyoruz. Benim bu sezonki gol hedefim 16'ydı ancak şu anda 22 gole ulaştım. Sahada olduğum her an futboldan keyif almaya çalışıyorum, önemli iki hedefimiz var ve ben de bu hedeflere ulaşılması için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 00:49 

Son Dakika Spor Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'dan transfer yanıtı: 'Konuşmam doğru değil' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

19:26 HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi 19:04 3 yaşındaki çocuğa sigara içiren kişi gözaltına alındı 18:46 Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım 18:20 Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:19 Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 11:03 Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı 10:28 Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
00:06
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
23:52
Meclis'te çoklu baro teklifi görüşülürken tartışma çıktı
23:48
Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi ağır yaralandı
23:17
İmamoğlu'ndan Can Akın Çağlar atamasına tepki gösteren CHP'lilere: Hepsine verecek cevabım var
21:46
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
21:46
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
20:08
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
19:52
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
19:46
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 07:27:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'dan transfer yanıtı: 'Konuşmam doğru değil' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]