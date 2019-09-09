Alanyasporlu fernandes: karşımızda büyük bir takım olacak ama biz de ona göre mücadele...

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak olan Alanyaspor, hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmandan önce gazetecilere konuşan Şilili futbolcu Junior Fernandes, "Karşımızda büyük bir takım olacak ama biz de ona göre mücadele edeceğiz. Umarım mutlu ayrılan taraf biz oluruz" dedi.

Alanyaspor, ligin 4'üncü haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına akşam idmanıyla devam etti. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Futbolcular dar alan pas çalışmayla devam ettikleri antrenmanı taktiksel çalışmayla tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Lokman Gör, Haydar Yılmaz, Nsakala ve milli takımlarda yer alan Efecan Karaca, Umut Güneş ile Manolis Siopis katılmadı.

"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Turuncu yeşilli takımın Şilili sol kanat oyuncusu Junior Fernandes, medya mensuplarına yaptığı açıklamada, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Ligin ilk 3 haftasında aldıkları puanlarla lider konumuna geldiklerini belirten Fernandes, "İyi çalışıyoruz ama lig yarışmaya açık bir durumda ve çok mücadeleci bir lig. Karşımızda büyük bir takım olacak ama biz de ona göre mücadele edeceğiz. Umarım mutlu ayrılan taraf biz oluruz. Takımımız şu an iyi gidiyor ve her maçın ayrı bir hikayesi oluyor. Farklı oyuncular ön plana çıkıyor. Son maçta ben de elimden geleni yaptım" dedi.

"EN İYİSİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Son oynadıkları Malatyaspor maçını da değerlendiren Fernandes, "Geçen hafta 3- 2'lık skorla galip geldik. Maçta iyi bir performans gösterdiğim için mutlu oldum. Bu maça ekstra bir durum yoktu. Her maça konsantre olduğumuz gibi geçen haftadaki maça da aynı şekilde hazırlandık. Futbolda bu tarz olaylar var eski takım arkadaşınıza, hocanıza karşı oynayabiliyorsunuz. Zor bir mücadele olacak ve güçlü bir rakip olacak. Elimizden gelenin en iyisi yapmak istiyoruz. İyi bir taraflarımız var. Onları Fenerbahçe maçında da tribündeki yerlerinde görmek istiyoruz" diye konuştu.