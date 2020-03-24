Alanyasporlu futbolculardan "evde kal" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Alanyasporlu futbolculardan 'evde kal' çağrısı - Son Dakika Spor

Alanyasporlu futbolculardan "evde kal" çağrısı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular, çektikleri videolarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı.

Alanyasporlu futbolculardan

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular, çektikleri videolarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı.

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan turuncu-yeşilli kulübün futbolcularından Efecan Karaca "Herkese iyi günler. Ülkemiz olarak zor zamanlar geçiriyoruz. Kötü bir salgın var. Lütfen duyarlı olalım. Cumhurbaşkanı'mız ve Sağlık Bakanı'mızın uyarılarını dikkate alalım ve birbirimize saygı gösterelim. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Evimizde kalalım Türkiye." ifadelerini kullandı.

Orta saha oyuncusu Salih Uçan da "Evimizde kalalım, sağlıklı kalalım. Evinde kal Alanyalı." ifadelerine yer verdi.

Takımın yabancı oyuncuları Papiss Cisse ve Junior Fernandes İngilizce "Evde kal." paylaşımında bulundu.

Alanyaspor'da paylaşımda bulunan bir diğer oyuncu da Djalma Campos oldu. Campos İngilizce, iki çocuğu da Türkçe "Evde kal." çağrısı yaptı.

Aytemiz Alanyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:52 Kaynak: AA

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