Alanyasporlu futbolculardan "Evde kal" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Alanyasporlu futbolculardan 'Evde kal' mesajı - Son Dakika Spor

Alanyasporlu futbolculardan "Evde kal" mesajı

6 saat önce

Angolalı futbolcu Djalma Campos, çocuklarıyla birlikte Türkçe, "Evde kal" çağrısında bulunduEfecan Karaca: Evimizde kalalım TürkiyeJunior Fernandes: Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak için evde kalın"Salih Uçan: Evimizde kalalım, sağlıklı olalımPapiss Cisse: Kendin ve bizim için...

Alanyasporlu futbolculardan

Angolalı futbolcu Djalma Campos, çocuklarıyla birlikte Türkçe, "Evde kal" çağrısında bulundu

Efecan Karaca: Evimizde kalalım Türkiye

Junior Fernandes: Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak için evde kalın"

Salih Uçan: Evimizde kalalım, sağlıklı olalım

Papiss Cisse: Kendin ve bizim için evinde kal Alanya

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını için yapılan "evde kal" çağrılarına Aytemiz Alanyasporlu futbolcular da katıldı. Futbolcular, evde çektikleri videolarla, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarılarında bulundular.

EFECAN KARACA: EVİMİZDE KALALIM TÜRKİYE

Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Efecan Karaca, "Ülkemiz olarak maalesef zor zamanlar geçiriyoruz. Kötü bir salgın var. Lütfen duyarlı olalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Sağlık Bakanımızın uyarılarını dikkate alalım ve birbirimize saygı gösterelim. Zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Evimizde kalalım Türkiye" dedi.

SALİH UÇAN: EVİMİZDE KALALIM. SAĞLIKLI OLALIM

Milli futbolcu Salih Uçan ise, "Evimizde kalalım, sağlıklı olalım. Evinde kal, Alanya'da" şeklinde çağrıda bulundu.

PAPISS CISSE: KENDİN VE BİZİM İÇİN EVİNDE KAL ALANYA"

Senegalli golcü Papiss Cisse de, "Evinde kal Alanya. Kendin ve bizim için" şeklinde konuştu.

JUNIOR FERNANDES: KENDİNİZİN VE SEVDİKLERİNİZİN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN EVDE KALIN"

Alanyaspor'un Brezilyalı ismi Junior Fernandes ise, "Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak için evde kalın" diye konuştu.

ANGOLALI CAMPOS'DAN ÇOCUKLARIYLA TÜRKÇE "EVDE KAL" MESAJI

Angolalı futbolcu Djalma Campos da, çocuklarıyla birlikte çektiği videoda, insanların sağlığı için evde kalmaları çağrısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Alanyasporlu futbolcuların "evde kal" videoları


Aytemiz Alanyaspor, Salih Uçan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:57 Kaynak: DHA

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