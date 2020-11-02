Alanyasporlu futbolculardan lösemili çocuklara destek videosu

AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası için bir destek videosu hazırladı. Videoda yer alan Türk futbolcular lösemili çocuklara destek verilmesini isterken, farkındalık yaratılması için de destek vereceklerini söyledi.

Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası için bir destek mesajı yayınladı. Videoda Tayfur Bingöl, Fatih Aksoy, Efkan Bekiroğlu, Ahmet Gülay, Hasan Ayaroğlu, Umut Güneş, Berkan Kutlu ve kaptan Efecan Karaca yer aldı. Lösemili çocuklara destek olmak ve farkındalık yaratmak için #LÖSEVdeherçocukkahraman etiketiyle lösemiyle mücadeleye destek vereceklerini anlatan futbolcular, herkesi de bu farkındalık hareketine katılamaya davet etti.