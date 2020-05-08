Alanyasporlu futbolculardan sosyal mesafeli poz

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı golcüleri Junior Fernandes, Djalma Campos , Welinton de Souza ve file bekçisi Jose Marafona, antrenman sonrası verdikleri sosyal mesafeli pozla dikkat çekti.

Aytemiz Alanyaspor , Süper Lig'in kalan 8 haftası için hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürürken, turuncu yeşilli takımın başarılı futbolcularının verdiği sosyal mesafeli poz dikkat çekti.

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