Son Dakika Haberleri: Alanyasporlu Juanfran'dan iyi haber
Son Dakika Spor Alanyasporlu Juanfran'dan iyi haber

Alanyasporlu Juanfran'dan iyi haber

52 dakika önce

Sol diz çapraz bağ ameliyatı geçiren Alanyaspor'un başarılı stoperi Juan Francisco Moreno Fuertes, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir an önce sahalara dönmek için 19 gündür sıkı bir şekilde çalıştığını belirtti.

Alanyasporlu Juanfran'dan iyi haber, System.String[]

Sol diz çapraz bağ ameliyatı geçiren Alanyaspor'un başarılı stoperi Juan Francisco Moreno Fuertes, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir an önce sahalara dönmek için 19 gündür sıkı bir şekilde çalıştığını belirtti.


Geçtiğimiz günlerde sol diz çapraz bağ ameliyatı geçiren Alanyasporlu futbolcu Juanfran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir an önce sahalara dönüp takımla birlikte başarılara imza atmak için çok iyi çalıştığını belirtti.


Takımıyla gurur duyduğunu kaydeden başarılı futbolcu, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Benim için bu zor günlerde hayallerimin kısa sürede olsa da bittiğini kabullenmek gerçekten çok zor oldu. Bulunduğum süre içerisinde Alanya kültürü ve insanlarını çok sevdim. Maçlarda söylenen İstiklal Marşı'na olan saygıya ve statlardaki futbola duyulan tutkuya hayran kaldım. Ayrıca başkanımızın iletişim tarzı ve yaptıklarıyla Alanyaspor'u her geçen gün daha da yukarıya taşıması beni çok etkiledi. Hocamızla, teknik ekibiyle ve tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü her maçı kazanmak için ellerinden gelenin hepsini sahaya yansıtıyorlar. 19 gündür sahalara daha güçlü dönmek ve Türkiye'de geçireceğim her güzel gün için çok sıkı çalışıyorum. En kısa zamanda görüşeceğimize ve hep birlikte tarih yazacağımızdan eminim." - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Funda Aksu, Oğuzhan Özyakup'un attığı mesajları ifşa etti
Dayak görüntülerini kaydedip paylaşan üniversiteli kızların cezası indirilip, ertelendi Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşarken başka kadına mesaj attığı söylenen Oğuzhan Özyakup iddiaları yalanladı Skandal sünnet düğünü ile ilgili 6 kişiye dava açıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 13:35:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanyasporlu Juanfran'dan iyi haber
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]