Alanyasporlu Oyuncular Kas Kuvveti Testinden Geçti
2 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da oyuncular, devre arası hazırlıkları kapsamında kas kuvveti testinden geçirildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor
'da oyuncular, devre arası hazırlıkları kapsamında kas kuvveti testinden geçirildi.
Devre arası çalışmalarını Alanya'da sürdüren turuncu-yeşilli takımın kuvvet antrenmanında, "nordbord" ve "smartjump" testleri uygulandı.
Futbolcuların kas gücü değerlerini tespit etmek amacıyla yapılan testlerin ardından, antrenörler gözetiminde kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Akdeniz
ekibi, devre arası hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:26 Kaynak: AA
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