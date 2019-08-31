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Alanyasporlu Sackey, Delizlispor'a kiralandı

2 saat önce

Alanyaspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Isaac Sackey'i Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'a 1 yıllığına kiraladı.

Alanyasporlu Sackey, Delizlispor'a kiralandı, System.String[]

Alanyaspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Isaac Sackey'i Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'a 1 yıllığına kiraladı.


Alanyaspor'da 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Isaac Sackey, 1 yıllığına Yukatel Denizlispor'a kiralandı. Kulübün sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Isaac Sackey 1 yıllığına Yukatel Denizlispor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz" denildi.


Geçtiğimiz sezon 21'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 23 maça çıkan Sackey, yeni sezonda geride kalan 2 haftada henüz şans bulamamıştı. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:13 Kaynak: İHA
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