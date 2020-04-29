Son Dakika › Spor › Alanyasporlu Sural için anma töreni - Son Dakika Spor
Alanyasporlu Sural için anma töreni
6 saat önce
Aytemiz Alanyaspor'un geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Çek futbolcusu Josef Sural için kulüp tarafından anma töreni düzenlendi.
Aytemiz Alanyaspor'un geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Çek futbolcusu Josef Sural için kulüp tarafından anma töreni düzenlendi.
Aytemiz Alanyaspor'un geçen yıl Kayserispor deplasmanı sonrası VIP minibüs kiralayıp, dönüşe geçen 7 futbolcunun bulunduğu araç, kulüp tesislerine 2 kilometre kala şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına girip sürüklendi. Kazada araçtan fırlayan Josef Sural ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Bugün ölümünün 1'inci yılı olan Josef Sural için Alanyaspor Kulübü bir anma töreni düzenledi. Koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık olmamasına özel gösterilen törene Alanya Belediyesi adına aynı zamanda Alanyaspor Kulüp Başkan Yardımcılarından Nazmi Yüksel ve Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Enver Vural ile Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu katıldı. Dinek mevkiinde kazanın yaşandığı yerde yapılan törende Sural'ın anısına siyah çelenk bırakıldı. Alanyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel yaptığı açıklamada, "Elim bir kaza sonucu geçen yıl aramızdan ayrılan Sural'ı özlemle anıyoruz. Onu asla unutmayacağız ve her zaman kalbimizde yaşatacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 11:41 Kaynak: DHA
Son Dakika Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı