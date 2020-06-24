Alanyasporlu taraftarlar takımına destek için bir araya geldi - Son Dakika

Alanyasporlu taraftarlar takımına destek için bir araya geldi

- Alanyasporlu taraftarlar takımına destek için bir araya geldi Alanyaspor-Trabzonspor mücadelesinin ardından iki takımın yöneticileriyle çıkan tartışma sonrası çok sayıda turuncu-yeşilli taraftar bir araya gelerek takımlarına destek verdi.

- Alanyasporlu taraftarlar takımına destek için bir araya geldi

Demirtaş, Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak

ANTALYA - Alanyaspor- Trabzonspor mücadelesinin ardından iki takımın yöneticileriyle çıkan tartışma sonrası çok sayıda turuncu-yeşilli taraftar bir araya gelerek takımlarına destek verdi.

Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise protokol tribününde hareketli dakikalar yaşandı. Bordo-mavili takımın başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticiler, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile tartıştı. Yaşanan gerilim güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Olayların ardından çok sayıda Alanyaspor taraftarı takımlarına destek vermek için Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk bir araya geldi. Burada toplanan grup adına açıklama yapan Ümmet Öztürk, Alanyaspor - Trabzonspor maçında yaşanan olayların kendilerini derinden üzdüklerini söyledi.

"Maç boyunca hakaret ettiler ve küfürler yağdırdılar"

Öztürk, "Seyircisiz oynanan bir maçta Trabzonspor yönetim kurulu üyelerinin protokol tribünü yerine VIP tribününe geçerek amigoluğa ve taraftarlığa soyunmaları yaşananların asıl sebebi olmuştur. Kulüp başkanları ve yöneticiler futbol federasyonunun onlara tahsis ettiği yerde adam gibi oturup deplasmanda olduğunun farkına vararak ev sahibi takıma saygılı bir şekilde maçını izler ve evine döner. Maç boyunca hakaret ettiler ve küfürler yağdırdılar. En sonunda hızlarını alamayıp sahaya inip saldırıda bulundular" dedi.

"Bizler başkanımız Hasan Çavuşoğlu'nun arkasındayız"

Alanyaspor ligin en centilmen takımlarının başında geldiğini aktaran Öztürk, " Bir amatör maçta bile yaşanmayacak şekilde Trabzonspor başkanı, as başkanı ve başkan yardımcısının TFF kurallarını hiçe sayarak sahaya indiler. Kulüp çalışanlarına saldırmaları geldikleri halet-i ruhiyyenin en büyük göstergesidir. Bu ülkede her alanda olduğu gibi birlik ve beraberliğe ihtiyaç vardır. Trabzonspor başkanının ve yönetiminin kendini ötekileştirme, ayrımcı tutumu, birlik ve beraberliğe son dönemde zarar vermektedir. Bizler kulübümüzün ve kulüp başkanımız Hasan Çavuşoğlu'nun arkasındayız. Türk futbolundaki bu ayrımcı tutuma karşıyız" diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyasporlu taraftarlar takımına destek için bir araya geldi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

15:29 Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş 15:04 N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum 14:34 Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın 13:02 Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı 12:43 Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı 12:28 Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti 12:11 Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı 11:38 10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı 10:48 Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı 10:28 Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı 10:02 Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim 09:39 Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak 09:06 Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak 08:53 Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
15:27
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
15:22
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
15:14
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
15:07
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
14:57
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
14:54
Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşen vatandaş hastanelik oldu
14:49
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
14:48
N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum
14:41
Kıvrımlı model Iskra Lawrence, suda doğum yaptığı anlarını paylaştı
14:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 15:51:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanyasporlu taraftarlar takımına destek için bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]