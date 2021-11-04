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Alanyurt Semt Sahası Törenle Açıldı - Son Dakika

Alanyurt Semt Sahası Törenle Açıldı

04.11.2021 16:24
Alanyurt Semt Sahası Törenle Açıldı

İnegöl Belediyesi'nin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı destekleriyle Cumhuriyet Mahallesinde hayata geçirdiği Alanyurt Semt Sahası, düzenlenen törenle açıldı.

İnegöl spor altyapı grupları ile 2 amatör spor kulübünün kullanacağı TFF standartlarındaki sahanın açılışında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, yeni sahaların da müjdesini verdi.

İnegöl Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesinde atıl halde bulunan futbol sahasını Spor Toto Teşkilat Başkanlığı destekleriyle modern bir tesise dönüştürdü. 3,5 milyon TL bütçe ile; tesis binalarından misafir ve ev sahibi tribününe, TFF'nin resmi müsabaka standartlarına uygun sentetik çim sahadan aydınlatmalarına kadar eksiksiz şekilde hayata geçirilen Alanyurt Semt Sahası'nın 2,5 milyon TL'lik bütçesi Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından karşılandı. 1 milyon TL'si ise İnegöl Belediyesi tarafından karşılandı.

COŞKULU TÖRENLE AÇILDI

İnegölspor alt yapı grupları, Alanyurt Spor Kulübü ve Ilgar Spor Kulübünün kullanacağı Alanyurt Semt Sahasının açılışı, bugün düzenlenen coşkulu törenle gerçekleştirildi. İnegöl protokolü ile birlikte İnegöl ve Bursa spor camiasından yoğun katılımın olduğu tören, Alanyurt Spor Kulübü Başkanı Semih Kavık'ın açılış konuşması ile başladı. Kavık, "Sahanın kazandırılmasında emeği olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban başta olmak üzere tüm büyüklerimize teşekkür ederim. Umarım bu saha ile genç kardeşlerimiz spor dolu güzel geleceklere kavuşacaklar" dedi.

BU TESİSLER TÜRK FUTBOLUNA YENİ SPORCULAR KAZANDIRACAK

İnegöl Spor Kulübü Başkanı Kani Ademoğlu ise "Alt yapılarımızın ve amatör takımlarımızın antre edilmesi için yapılan bu tesislerin, gelecekte Türk futboluna birçok sporcu kazandıracağını hepimiz biliyoruz. Gelecek nesillerin sporla büyümesi, sağlıklı bir birey olmaları ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için sporla tanışma fırsatını kaçırmamalarını temenni ediyorum. İnegöl Belediyesi tarafından İnegölspor, Alanyurtspor ve Ilgarspor kulüplerinin kullanımı için tahsis edilen bu tesislerin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

GENÇLERİMİZE YAPTIĞIMIZ YATIRIMLAR BİZİ MUTLU EDİYOR

Belediye Başkanı Alper Taban da törende davetlilere hitaben bir konuşma yaptı. "Bugün heyecanlıyız. Ete kemiğe bürünmüş olan bir hizmetimizi hepinizin huzurunda açmak üzer toplandık" sözleriyle konuşmasına başlayan Taban, şöyle devam etti: "Ayrı bir heyecanımız da gençlerimize yaptığımız yatırımlar. Bu da bizi ziyadesi ile mutlu ediyor. Gerçekten iyi ve güzel bir şey ortaya koyabildiğimizde biz de mutlu oluyoruz. İnşallah bunların sayısını da arttırmak istiyoruz. İnegöl genç nüfus olarak ciddi bir potansiyele sahip. Yaklaşık 120 bin nüfus 30 yaşın altında. 65 bin civarında öğrenciden bahsettiğimiz bir şehir İnegöl. Dolayısıyla gençlerimize, öğrencilerimize bu imkanları verdiğimizde onların da güzel başarılara imza attığını görüyoruz."

CERRAH'A SEMT SAHASI MÜJDESİ

"Geçmişte burası arazi şartları açısından da değerlendirdiğimizde çok iyi noktada değildi. Burayla alakalı gerekli talep ve önerilerimizi ilettiğimizde Spor Toto Başkanlığımızın destekleriyle, Sayın Bakanımızın, İl ve İlçe Spor Müdürlerimizin, Spor Toto Teşkilatının destekleriyle burada bir eser ortaya çıktı. Biz gençlerimize bu tür yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Burada gördüğünüz eserin bir benzerini önümüzdeki yıl içerisinde Cerrah Mahallemizde hayata geçirmiş olacağız Büyükşehir Belediyemiz ve Spor Toto Teşkilatımızın vereceği desteklerle. Biliyorsunuz eski hayvan pazarımızın olduğu bölgede de bir spor adası oluşturmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz.

GENÇLERİMİZ EN GÜZEL ŞEKİLDE GELECEĞE HAZIRLANMALI

"Amerikalı girişimci ve yazar Jim Rohn'un sporun önemine vurgu yapan güzel bir sözü var; 'Vücudunuza iyi bakın. Yaşamak zorunda olduğunuz tek yer orasıdır' diyor. Özellikle genç kardeşlerimizin sporla ilgilenmelerini ben canı gönülden istiyorum. Sanat isteyenlere sanatla ilgili alanlar hazırlayalım, mesleki ve kişisel gelişim isteyenlere onlarla ilgili altyapı ve hizmetleri hazırlayalım ve gençlerimiz en güzel şekilde geleceğe hazırlansın istiyoruz."

PROJENİN DETAYLARI

"Burada Türkiye Futbol Federasyonu standartlarında bir saha hazırlandı. 113x76 metre ebatlarında sentetik çim saha hayata geçmiş oldu. Aydınlatma ve otomatik sulama sistemleri, 100 seyirci kapasiteli misafir tribünü, 300 seyirci kapasiteli ev sahibi tribünü, sert zemin uygulamaları ve otopark alanlarıyla beraber yine 2 katlı tesis binası içerisinde soyunma odaları, hakem odaları ve idari ofisler, 140 m2 alana sahip lokal ve yine 140 m2 alan sahip bir teras mevcut. Tam anlamıyla eksiksiz ve modern bir semt sahası kazandırdık. Ayrıca çevre düzenlemesi kapsamında yol yapımları ile otopark düzenlemeleri tamamlandı. Projenin yapımı ve çevre düzenlemeleri ile toplam maliyeti 3,5 milyon TL. Bunun 2,5 milyon TL'lik kısmı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından karşılandı. Kalan kısmını da İnegöl Belediyemiz üstlendi. Sahayı 3 spor kulübümüz kullanacak. İnegölspor alt yapı grupları, Alanyurt Spor Kulübü ve Ilgar Spor Kulübümüz."

STADIN ATLETİZM ALANI DÜZENLEMESİ YAPILACAK

"İnşallah stadyumumuzun da içerisindeki atletizm ile ilgili olan düzenlemesini önümüzdeki yılın içerisinde tamamlıyor olacağız. Bu uygulamamız da yine Spor Toto Teşkilatımızın destekleriyle hayata geçirilecek. Ben bu vesileyle açılışını gerçekleştirdiğimiz tesisin Alanyurt bölgesi sakinlerimize, sahayı kullanacak Spor Kulüplerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

HER GÜN GÜZEL BİR YATIRIMA ŞAHİTLİK EDİYORUZ

Son olarak konuşan Kaymakam Eren Arslan da "İnegöl'ümüzde çok şükür her gün güzel bir gelişmeye, ilçemiz için güzel yatırımlara şahitlik ediyoruz. Bugün de burada gençlik ve spor adına yapılmış güzel bir tesisin açılışı için bir aradayız. İnegöl hızla nüfusu artan, genç nüfusa sahip, dinamik, hızla gelişen bir şehir. Şehirler büyüdükçe spor alanlarına, yeşil alanlara, rekreasyon alanlarına halkımızın çok daha fazla ihtiyacı oluyor. Bu manada Büyükşehir Belediyemiz, İnegöl Belediyemiz ve ilgili bütün kurumlarımızın güzel çalışmaları, adımları var. Bunun bir örneğini bugün Alanyurt'ta hizmete alıyoruz. İnegöl sanayisinden söz ettirdiği kadar geçmişten bu yana spor camiasına çok önemli isimler yetiştirmiş spor altyapısı güçlü bir şehir. İnegölspor'umuzun ve diğer amatör kulüplerimizin bu sahalardan Türk Futbolu için yeni yıldızlar kazandıracağına inanıyorum. Bu güzel ve hayırlı hizmetin hayata geçmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Tesisin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Alanyurt Spor Kulübü Başkanı Semih Kavık Belediye Başkanı Alper Taban'a, İnegöl Spor Kulübü Başkanı Kani Ademoğlu da Kaymakam Eren Arslan'a çiçek takdiminde bulundu. Ardından yapılan dualar sonrası saha içerisinde santra noktasında kurdele kesilerek sahanın açılışı gerçekleştirildi.

GÖSTERİ MAÇI YAPILDI

Protokol üyelerinin penaltı atışı ile devam eden açılış töreni, açılışa özel İnegölspor altyapı takımları arasında oynanan gösteri maçı ile devam etti. Gösteri maçının başlama vuruşu da Kaymakam Eren Arslan ile Alper Taban tarafından yapıldı.

Alanyurt Semt Sahası Törenle Açıldı

İnegöl Belediyesi, Cumhuriyet, Spor Toto, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Alanyurt Semt Sahası Törenle Açıldı - Son Dakika


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