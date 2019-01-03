Son Dakika Haberleri: Alanyurtlular'dan Kazım Kurt'a Ziyaret

Alanyurtlular'dan Kazım Kurt'a Ziyaret

1 saat önce

Odupazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Alanyurtlular Derneği Başkanı İbrahim Kartal ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Alanyurtlular'dan Kazım Kurt'a Ziyaret, System.String[]

Başkan Kurt'un makamında gerçekleştirilen ziyarette Dernek Başkanı Kartal, derneğin çalışmaları hakkında Başkan Kurt'a bilgi verdi. Başkan Kurt'un kırsal bölgelere gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar için teşekkür eder dernek Başkanı Kartal, 2019 Yerel seçimler için Odunpazarı'na tekrar aday olan Kazım Kurt'u tebrik ettiklerini ve çalışmalarında başarılar dilediklerini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, ise Alanyurtlular Derneği Başkan ve üyelerine Odunpazarı Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kırsal bölgelere daha fazla hizmet götüreceklerini söyleyen Başkan Kurt, Alanyurtlular Derneğinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:42 Kaynak: Bültenler

Odunpazarı, Kartal, Kazım Kurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen MHP Milletvekili Erhan Usta'dan İlk Yorum: Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Ediyorum Son Dakika! Bakan Berat Albayrak: Yıl Sonu Hedeflerimizi Neredeyse Tutturduk

Borsa Liginin En Fazla Kaybettireni Beşiktaş Oldu Ekonomik Zorluklar Yaşayan Flash TV'nin Bir Günlüğüne Yayını Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:28:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanyurtlular'dan Kazım Kurt'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]