Alanyurtlular'dan Kazım Kurt'a Ziyaret
1 saat önce
Odupazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Alanyurtlular Derneği Başkanı İbrahim Kartal ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Başkan Kurt'un makamında gerçekleştirilen ziyarette Dernek Başkanı Kartal, derneğin çalışmaları hakkında Başkan Kurt'a bilgi verdi. Başkan Kurt'un kırsal bölgelere gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar için teşekkür eder dernek Başkanı Kartal, 2019 Yerel seçimler için Odunpazarı'na tekrar aday olan Kazım Kurt'u tebrik ettiklerini ve çalışmalarında başarılar dilediklerini ifade etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, ise Alanyurtlular Derneği Başkan ve üyelerine Odunpazarı Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kırsal bölgelere daha fazla hizmet götüreceklerini söyleyen Başkan Kurt, Alanyurtlular Derneğinin her zaman yanında olduklarını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:42 Kaynak: Bültenler
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