Son Dakika Haberleri: Alaplı asayiş ekipleri uyuşturucu avında
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Alaplı asayiş ekipleri uyuşturucu avında

53 dakika önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında uygulama yapıldı.

Alaplı asayiş ekipleri uyuşturucu avında, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında uygulama yapıldı. Polisin aramaları sırasında Merkez Cami altındaki tuvalette bulunan enjektörler şaşırttı.

Alaplı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satan ve "torbacı" diye tabir edilen şahıslara yönelik mücadeleyi artırdı. Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri hem uygulama yaparak hem de sokaklara şok baskınlar yaparak torbacılara geçit vermiyor. Polis uyuşturucunun yanı sıra ruhsatsız tabanca ve tüfeklerin de kullanılmaması için mücadele veriyor.

Bu kapsamda asayiş ekipleri yaptığı umumi tuvalet denetimlerinde bir bira kutusu içinde kullanılmış uyuşturucu enjektör buldu. Tuvalete girdiklerinde kullanılmış enjektörlere rastladıklarını anlatan vatandaşlar, bu enjektörlerin uyuşturucu için kullanılmış olacağını düşündüklerini belirterek üzüntülerini dile getirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:04 Kaynak: İHA
Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa
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