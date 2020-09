Alaplı Atatürk Ortaokulu'na "Okulum Temiz Belgesi" verildi - Son Dakika

Alaplı Atatürk Ortaokulu'na "Okulum Temiz" belgesi, düzenlenen törenle verildi.

Kaymakam Vedat Yılmaz, okul bahçesinde düzenlenen törende, Alaplı'nın çeşitli projelerde başarılar kazandığını söyledi.

"Okulum Temiz" belgesini alan Atatürk Ortaokulu'nu tebrik ettiğini ifade eden Yılmaz, "Bu güzel başarıdan dolayı, okul yönetimimizi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. İlçemizdeki eğitim kurumları her zaman bu yarışın içerisinde olmak ve her zaman bu yarışı başarılı bir şekilde bitirebilmek amacı içerisinde olmuşlardır. Her zaman çeşitli ödülleri, çeşitli tebrikleri almışlardır. Bu da bizim için iftihar meselesidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Vedat Yılmaz, okul müdürü Ayhan Tekin'e belgeyi teslim etti.