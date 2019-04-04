Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Mazbatasını Aldı
52 dakika önce
CHP'li Alaplı Belediye Başkanı seçilen Nuri Tekin, mazbatasını alarak görevine başladı.
CHP
'li Alaplı
Belediye Başkanı seçilen Nuri Tekin
, mazbatasını alarak görevine başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen Tekin, belediye meclis üyeleri ile Alaplı Adliye Sarayı'nda mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Kemal Yıldız'dan aldı.
Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alaplı sevdalıları ve tüm hemşehrilerinin kendisine göstermiş oldukları teveccühe teşekkür etti.
Seçimlerin ilk önce Alaplı'ya ve ülkeye hayırlar getirmesini cenabı Allah'tan niyaz ettiğini belirten Tekin, şöyle konuştu:
"Alaplımızı daha iyi yerlere getirmek için aynı şevk ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Ben ilçemizde yaşayan 44 bin 286 kişinin belediye başkanıyım. Beş yıllık süre içinde ilçe merkezi ve mahallelerin yüzde 70 oranında eksikliklerini tamamladık. Kalan yüzde 30'luk eksiklerimizi hızlı bir şekilde tamamlayarak büyük projelerimize başlamak istiyoruz. Hep birlikte omuz omuza vereceğiz ve yolumuza devam edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:15 Kaynak: AA
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