Alaplı Belediye Başkanı Tekin'den öğretmenlerine ziyaret - Son Dakika

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Tekin, emekli öğretmenler Muammer Özmen, Hikmet Yılmaz, Mahmut Demirci ve Hüseyin Yazkurt'u ev ve iş yerlerinde ziyaret etti, çiçek verdi.

Bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan öğretmenlere şükranlarını sunan Tekin, "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı, uzun ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.