Alaplı Belediye Meclis Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alaplı Belediye Meclis Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Alaplı Belediye Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

6 saat önce

Alaplı Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Alaplı Belediye Meclis Toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Alaplı Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'in başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personelin aylık fazla çalışma ücretleri, sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretleri, Alaplı Belediye Spor Kulübüne nakdi yardım yapılması, asansör işletme, bakım ve periyodik kontrolleriyle ilgili hususlar ile A tipi muayene kuruluşları tarafından alınacak hizmet bedelleri ve belediye payı oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca otopark yönetmeliği gereğince alınacak ücret de 8 bin 735 lira olarak belirlenerek oy birliğiyle kabul edildi.

Nuri Tekin, İtfaiye, Zabıta, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:14 Kaynak: AA
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