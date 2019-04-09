Alaplı Belediye Meclisi İlk Kez Toplandı

31 Mart yerel seçimlerinde Alaplı'da yüzde 61,16 oy oranıyla Belediye Başkanı seçilen Nuri Tekin başkanlığında 2019-2023 dönemi ilk Belediye Meclisi toplantısı yapıldı.

31 Mart yerel seçimlerinde Alaplı'da yüzde 61,16 oy oranıyla Belediye Başkanı seçilen Nuri Tekin başkanlığında 2019-2023 dönemi ilk Belediye Meclisi toplantısı yapıldı.



Zonguldak Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin başkanlığında Belediye Meclisi salonunda yapılan ilk meclis toplantısında, Meclis içi görev dağılımı da yapıldı. Oturumda konuşan Belediye Başkanı Nuri Tekin yeni dönemin Alaplı'ya hayırlı olmasını diledi. Toplantıda meclis katipleri, meclis başkan vekilleri ile encümen ve komisyon üyeleri seçildi. Yapılan oylamayla meclis katipliğine Emine Uysal, Halil Öztürk getirilirken, 1. Meclis Başkan Vekili Yaşar Çevik, 2. Meclis Başkan Vekili ise Emine Uysal oldu. Belediye Encümenine ise Ahmet Aydın, Halil Öztürk seçildi.



Kapalı ve gizli oylamayla yapılan seçimlerde, yeni dönemin ilk yılındaki Meclis içi görev dağılımı şu şekilde oluştu:



Meclis Başkan Vekili; 1. Üye Yaşar Çevik, 2. Üye Emine Uysal, Meclis Katibi; Emine Uysal, Halil Öztürk. Encümen üyeleri; Ahmet Aydın, Halil Öztürk. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri: Ahmet Aydın, Abdullah Ateş, Halil Öztürk, Mehmet Yaman, Nihat Erten. İmar Komisyonu Üyeleri: Emine Usal, Batuhan Usaç, Rıza Bozkurt, Mehmet Yaman, Yaşar Karacan. Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği Üyesi; Ahmet Aydın. İl Özel İdare ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği Üyesi; Batuhan Usaç. Kıyı Eğe Belediyeler Birliği Üyesi; Yaşar Çevik. İç Anadolu Belediyeler Birliği Üyesi Emine Alemdar Uysal. Toplantıda faaliyet raporu oy birliği ile kabul edilirken Meclis 3 Mayıs 2019 Cuma günü toplanmak üzere sona erdi - ZONGULDAK

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