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Son Dakika Güncel Alaplı Belediye Meclisi'nden Mehmetçiğe destek

Alaplı Belediye Meclisi'nden Mehmetçiğe destek

50 dakika önce

Alaplı Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Alaplı Belediye Meclisi'nden Mehmetçiğe destek, System.String[]

Alaplı Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türk bayraklarıyla donatılan meclis toplantı salonunda Barış Pınarı Harekatı ortak bildirisi oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı Nuri Tekin ve meclis üyeleri, Mehmetçik'e asker selamı ile destek verdi.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, bölgenin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan terör örgütlerinin yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı belediye meclisi olarak desteklediklerini söyledi.

Harekatın başarıyla tamamlanacağına yürekten inandıklarını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:


"Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen, bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir."

Konuşmanın ardından bildiri, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Barış Pınarı Harekatı, Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:00 Kaynak: AA
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