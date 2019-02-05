Son Dakika Haberleri: Alaplı Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı Yapıldı

Alaplı Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı Yapıldı

55 dakika önce

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin başkanlığına yapılan toplantıda görüşülen zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personelin aylık fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Alaplı Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin başkanlığına yapılan toplantıda görüşülen zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personelin aylık fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Mart ayı Meclis toplantısı 5 Mart 2019 Salı günü yapılması kararlaştırıldı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:45 Kaynak: İHA

İtfaiye, Zabıta, Nuri Tekin, Alaplı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstediği Kızı Vermedikleri İçin Yüksek Gerilim Hattına Çıkıp İntihara Kalkıştı Son Dakika! İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Müşteri Otomobilden Fırladı

Son Dakika! Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma Çıktı Rusya'da 130'dan Fazla Noktada Bomba Alarmı! 30 Bin Kişi Tahliye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 17:40:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alaplı Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]