Alaplı Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı Yapıldı
55 dakika önce
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin başkanlığına yapılan toplantıda görüşülen zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personelin aylık fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.
Alaplı
Belediye Başkanı Nuri Tekin
başkanlığına yapılan toplantıda görüşülen zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personelin aylık fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.
Mart ayı Meclis toplantısı 5 Mart 2019 Salı günü yapılması kararlaştırıldı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:45 Kaynak: İHA
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