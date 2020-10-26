Alaplı Belediyesi'nden kan bağışına destek - Son Dakika

Zonguldak Alaplı Belediyesince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek kan bağışı kampanyasına destek verenlere çekilişle çeyrek altın hediye edileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Alaplı Belediyesi ve Kızılay Alaplı Şubesi iş birliğinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim'de Merkez Camisi önünde kan bağışı kampanyası düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Belediye Başkanı Nuri Tekin'in şu ifadelerine yer verildi:

"İçerisinde bulunduğumuz süreçte birbirimize destek olmanın en önemli ve değerli yollarından biri de kan bağışında bulunarak, kan ihtiyacı olan vatandaşlarımıza umut olmak. Kan hayattır ve herkes kan bağışı yaparak hayat kurtarabilir. Kan bağışı kampanyasına destek olan vatandaşlarımız arasında yapılacak çekilişle 1 kişiye çeyrek altın hediye edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı 28 Ekim'de Merkez Cami önünde düzenlenecek kan bağışı kampanyasına destek olmaya ve kan bağışıyla kan ihtiyacı olan vatandaşlarımıza umut olmaya davet ediyorum."