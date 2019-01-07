Son Dakika Haberleri: Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı

24 dakika önce

Alaplı Belediyesi, sokak hayvanları için "Onlar İçin Bir Kap Yemek Bir Kap Su" projesi kapsamında şehrin birçok bölgesine uyarıcı tabelalar yerleştirdi.

Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı, System.String[]
Alaplı Belediyesi, sokak hayvanları için "Onlar İçin Bir Kap Yemek Bir Kap Su" projesi kapsamında şehrin birçok bölgesine uyarıcı tabelalar yerleştirdi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının kışın aç ve susuz kalmamaları için tüm vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Tabela konulan yerlere vatandaşların bir kap su ve yemek bırakmalarını istediklerini dile getiren Tekin, "İlçemizde etkisini sürdüren soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için proje başlatıldı. Proje kapsamında Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından ilçenin 15 noktasına vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla tabelalar konuldu. Vatandaşlarımızdan isteğimiz; bu soğuk günlerde alınacak küçük önlemlerle sokak hayvanlarına destek olmaları." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:07 Kaynak: AA

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