Alaplı Belediyesi su ücretlerine zam yapmama kararı aldı - Son Dakika

Alaplı Belediyesi su ücretlerine zam yapmama kararı aldı

01.12.2020 15:57
Alaplı Belediyesi su ücretlerine zam yapmama kararı aldı, System.String[]

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, pandeminin yaşattığı zorlukları düşünerek 2021 yılında su ücretlerinde artış yapmayacaklarını bildirdi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, pandeminin yaşattığı zorlukları düşünerek 2021 yılında su ücretlerinde artış yapmayacaklarını bildirdi.

Alaplı Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Tekin, nisan ayında su ücretlerine 4 ay boyunca yüzde 20 oranında indirim yaptıklarını hatırlattı.

2021 itibarıyla vatandaşların en temel ihtiyacı olan ve pandemi sürecinde gerekli hijyeni sağlayan yaşam kaynağı suya zam yapmama kararı aldıklarını belirten Tekin, "İnanıyorum ki el birliğiyle bu zor günleri atlatarak bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız." dedi.

Nuri Tekin, Alaplı, Nisan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alaplı Belediyesi su ücretlerine zam yapmama kararı aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alıcı çıkmayan İngiliz perakende şirketi Debenhams tasfiye edilecek Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Müge Anlı dehşete düştü! Kadın, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü Atandığını 17 yıl sonra öğrendi! Tekrar atama başvurusu, "gerekli özeni göstermediği" için AYM tarafından reddedildi Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Turizmin başkenti Antalya'ya bu yıl yine en çok Ruslar geldi
ABD'yi karıştıran gizemli metal bloğun bir benzeri bu kez Romanya'da ortaya çıktı ABD'yi karıştıran gizemli metal bloğun bir benzeri bu kez Romanya'da ortaya çıktı         
15:37
Son Dakika! ÖSYM, ALES dahil 7 sınavı erteledi Son Dakika! ÖSYM, ALES dahil 7 sınavı erteledi         
15:33
Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen? Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen?         
15:21
Avrupa İlaç Ajansı koronavirüs aşısıyla ilgili en net tarihi verdi: Pfizer'e 29 Aralık'ta onay verilebilir Avrupa İlaç Ajansı koronavirüs aşısıyla ilgili en net tarihi verdi: Pfizer'e 29 Aralık'ta onay verilebilir         
15:11
Korona testinde canı yanan hasta, hemşireye böyle saldırdı Korona testinde canı yanan hasta, hemşireye böyle saldırdı         
14:35
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Vaka artışı yüzde 50 sınırına dayanan Antalya'da camilerden korona uyarısı yapılıyor Vaka artışı yüzde 50 sınırına dayanan Antalya'da camilerden korona uyarısı yapılıyor         
13:39
Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak         
13:14
Önlemler sıkılaştı, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde vakalar sıfırlandı Önlemler sıkılaştı, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde vakalar sıfırlandı         
12:51
1.5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı! Baba, savcılığa koştu 1.5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı! Baba, savcılığa koştu         
12:32
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı         
11:44
Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım         
11:28
Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir         
11:20
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor         
09:42
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 16:08:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alaplı Belediyesi su ücretlerine zam yapmama kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei