Alaplı Belediyesi su ücretlerine zam yapmama kararı aldı - Son Dakika

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, pandeminin yaşattığı zorlukları düşünerek 2021 yılında su ücretlerinde artış yapmayacaklarını bildirdi.

Alaplı Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Tekin, nisan ayında su ücretlerine 4 ay boyunca yüzde 20 oranında indirim yaptıklarını hatırlattı.

2021 itibarıyla vatandaşların en temel ihtiyacı olan ve pandemi sürecinde gerekli hijyeni sağlayan yaşam kaynağı suya zam yapmama kararı aldıklarını belirten Tekin, "İnanıyorum ki el birliğiyle bu zor günleri atlatarak bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız." dedi.