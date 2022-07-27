Alaplı Belediyesinde çalışanların ücretlerine yüzde 65 zam yapıldı - Son Dakika
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Alaplı Belediyesinde çalışanların ücretlerine yüzde 65 zam yapıldı

27.07.2022 13:50
Alaplı Belediyesinde çalışanların ücretlerine yüzde 65 zam yapıldı

Alaplı Belediyesinde çalışan personelin ücretlerinde yüzde 65 artış yapıldığı bildirildi.

Alaplı Belediyesinde çalışan personelin ücretlerinde yüzde 65 artış yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Alaplı Belediyesi Personel Limited Şirketi ile Belediye-İş Sendikası arasında 18 ayı kapsayan toplu sözleşmenin imzalandığı belirtildi.

Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Belediye-İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş tarafından imzalanan sözleşmeyle 128 şirket çalışanının ücretlerinde yüzde 65 artış yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Tekin, personelin her türlü hak ve alacaklarını alın terileri kurumadan ödeme konusunda hassas olduklarını kaydetti.

Tekin, emeğin her zaman en yüce değer olduğunu savunduklarını belirterek, "İlçemizin her noktasına emeği dokunan mesai arkadaşlarıma Alaplı halkı adına teşekkür ediyorum. Toplu sözleşmenin hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Karataş da emeklerinden dolayı Tekin'e teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Belediye İş Sendikası, Karataş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaplı Belediyesinde çalışanların ücretlerine yüzde 65 zam yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Alaplı Belediyesinde çalışanların ücretlerine yüzde 65 zam yapıldı - Son Dakika
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