Alaplı Çayı'na atılan çöplere muhtarlar tepki gösterdi - Son Dakika

Alaplı Çayı kenarlarına kamyonlarla hafriyat ve çöp dökülmesi tepkiyle karşılandı.

Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çamlıbel Köyü Muhtarı Mithat Mandacı, yaptığı açıklamada, çöp atılmasını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Bunları yapanların ve yapacakların en ağır cezaları almalarını istiyorum." dedi.

"Bu deremizin etrafında 10 köyü besleyen içme suyu kuyuları var." diyen Mandacı, şöyle konuştu:

"Kimliği belirsiz kişiler tarafından ırmağımızın etrafına bir sürü boş çuvallar atılmış, hafriyat dökülmüş. 20 metre yukarıda yine aynı şekilde çuvallar atılmış. Kendi memleketimizi, kendi doğamızı bilinçsiz insanlar kirletiyor. Bunların atılmamasını istiyoruz. Geleceğimize bu şekilde sahip çıkamayız. Gelecek nesillere iyi bir gelecek bırakmayız. Bu çöpleri atan her kimse onları şiddetle kınıyoruz. Gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Hep beraber doğamıza sahip çıkalım."