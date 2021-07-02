Alaplı'da 2 otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Alaplı'da 2 otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

ZONGULDAK - Alaplı'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı Akçakoca Karayolu Kavukkavlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaplı istikametine seyreden Mehmet T. idaresindeki 67 SD 714 plakalı Mazda marka otomobil, hareket sırada karşı yönden gelen Hüseyin M. yönetimindeki 67 SD 692 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı. Kazada araç içerisinde Renault marka otomobilde bulunan Şerife M. ile Tuğba M. olmak üzere 2 kişi yaralanırken, Mazda Otomobilin içerisin arka koltuğunda bulunan İlknur ile Ömer Topal hafif yaralandılar. Diğer araç sürücülerinin fark ettiği kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısas ürede olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri karayolunda bir başka kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından Ereğli'de bulunan Özel Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.