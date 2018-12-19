Alaplı'da "2023 Eğitim Vizyon" Toplantısı
2 saat önce
Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, okul müdürlerinin katılımlarıyla 2023 Eğitim Vizyon toplantısı yaptıklarını bildirdi.
Alaplı
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, okul müdürlerinin katılımlarıyla 2023 Eğitim Vizyon toplantısı yaptıklarını bildirdi.
Milli Eğitim Müdürü Çevik, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 Eğitim Vizyonu'nun temel amacının çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirme olduğunu vurguladı.
Hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için usanmadan, iş birliğiyle çalışmanın öneminin çok büyük olduğunu aktaran Çevik, "Bu doğrultuda okul müdürlerimizin katılımıyla 2023 Eğitim Vizyon sunumu bilgilendirme toplantısı yaptık. Toplantı çok faydalı oldu." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:14 Kaynak: AA
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