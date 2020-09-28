Alaplı'da 500 kilo fındık çalındı - Son Dakika

Alaplı'da 500 kilo fındık çalındı

Zonguldak Alaplı ilçesinde evinde muhafaza ettiği yaklaşık 500 kilogram fındık çalındı.

Alaplı'da 500 kilo fındık çalındı, System.String[]

Zonguldak Alaplı ilçesinde evinde muhafaza ettiği yaklaşık 500 kilogram fındık çalındı. 11 bin TL değerindeki fındığı çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Alınan bilgilere göre, gece sıralarında Alaplı İsafakılı Köyü Durabeyli Mahallesi'ndeki Cavit Kaya'ya ait evin birinci katından yaklaşık 500 kilo fındık kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı. İddiaya göre, İstanbul da ikamet eden ve en son cenaze için köydeki evine gelen Kaya ailesi çuvallarının çalındığını fark ederek, durumu Jandarma ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen İlçe Jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri evde uzun süre arama yaptı ve parmak izi aradı.

Hırsızlık olayının mağduru Cavit Kaya sosyal paylaşım sitesinden olaya tepki göstererek şu ifadeleri kullandı; "İstanbul'dan yola çıkıyorsun neşeli neşeli köye evime varmak için eve giriyoruz ve 43 yıllık hayatımda olmayan bir şey görüyoruz. Bir senelik emeklerimi 11 bin TL değerinde fındığımı çalıyorsun sanki kendi evi gibi girip gittin. Kimi suçlayım şuan. İnşallah çıkarsa tanıdık çıkmasın diyorum sadece" dedi.

Kaya ayrıca; "Hırsızın sadece fındık için eve girdiği görülüyor. Evin yan camından çıktığını tahmin ediyoruz. Çünkü o camın açık olduğunu gördük. Fındık çuvallarını evin yanındaki camdan indirdiğini tahmin ediyoruz. Çok büyük cesaret işi. Evimizin iki yanında da bitişik evler var. Böyle bir şeye nasıl cesaret edilebilir bizde şaşırdık. Evimizin giriş kapısının yanında bulunan ve çalınan 5 adet fındık çuvalımın yaklaşık 500 kilo ve piyasa değeri" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK

Alaplı'da 500 kilo fındık çalındı
Alaplı'da 500 kilo fındık çalındı
Alaplı'da 500 kilo fındık çalındı
Alaplı'da 500 kilo fındık çalındı

Türk Lirası, Zonguldak, Alaplı, Fındık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 12:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alaplı'da 500 kilo fındık çalındı - Son Dakika

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