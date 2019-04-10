Alaplı'da 6 Bekçi Görevlerine Başladı
1 saat önce
Bekçiler, Alaplı sokaklarında göreve başladıZonguldak Alaplı ilçelerinde hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 6 bekçi göreve başladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:51 Kaynak: İHA
Bekçiler, Alaplı
sokaklarında göreve başladı Zonguldak
Alaplı ilçelerinde hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 6 bekçi göreve başladı.
Zonguldak Alaplı İlçesi Emniyet amirliğine bağlı çalışacak bekçiler, genelinde vatandaşın yoğun olduğu yerlerde ve mahallelerde görev yapacak.
Mahallelerde güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi noktasında katkı sağlayacak olan 6 bekçi polis ekipleriyle iş birliği içinde çalışacak. Akşam saat 22.00 da göreve başlayan bekçilerin sabah 06.00 sona erecek. - ZONGULDAK
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