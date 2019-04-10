Son Dakika Haberleri: Alaplı'da 6 Bekçi Görevlerine Başladı

Alaplı'da 6 Bekçi Görevlerine Başladı

1 saat önce

Bekçiler, Alaplı sokaklarında göreve başladıZonguldak Alaplı ilçelerinde hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 6 bekçi göreve başladı.

Alaplı'da 6 Bekçi Görevlerine Başladı, System.String[]
Bekçiler, Alaplı sokaklarında göreve başladı

Zonguldak Alaplı ilçelerinde hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 6 bekçi göreve başladı.

Zonguldak Alaplı İlçesi Emniyet amirliğine bağlı çalışacak bekçiler, genelinde vatandaşın yoğun olduğu yerlerde ve mahallelerde görev yapacak.

Mahallelerde güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi noktasında katkı sağlayacak olan 6 bekçi polis ekipleriyle iş birliği içinde çalışacak. Akşam saat 22.00 da göreve başlayan bekçilerin sabah 06.00 sona erecek. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:51 Kaynak: İHA
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