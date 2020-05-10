Alaplı'da 65 yaş üstü sokakta özgürlüğün tadını çıkarttı - Son Dakika

Alaplı'da 65 yaş üstü sokakta özgürlüğün tadını çıkarttı

ZONGULDAK - Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından 50 gün sonra sadece bugün için 4 saatliğine sokağa çıkma izini verildi.

Saat 11.00'da başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı. Zonguldak Alaplı İlçesi Cumhuriyet meydanına gelenlerden bazıları eşleriyle gelirken, bazıları yürüyüş yaptı. Sokağa çıkıp dolaşmayı özleyen yaşlılar havanında güzel olmasını fırsat bilerek sokaklara çıkarak hasret giderdi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, böyle uygulamadan dolayı mutlu oldukları ifade ettiler.