Alaplı'da 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 81'i aşılandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında yüzde 81'inin aşılandığı bildirildi.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, AA muhabirine, ilçede 50 yaş üstü 13 bin 381 kişinin Kovid-19 aşılama programı kapsamında olduğunu belirterek, bunlardan 7 bin 938 kişiye ilk doz, 5 bin 234 kişiye de ikinci doz aşılarının yapıldığını söyledi.

"65 yaş üstü vatandaşlarımızda aşılama oranı yüzde 81'e ulaştı." diyen Yılmaz, "Randevu sistemi açılmadığı için 3 Mayıs'a kadar aşı randevusu verilemeyecek. Aşımız var ancak randevu sistemi 3 Mayıs'ta açılacak." ifadesini kullandı.