Alaplı'da ahşap ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alaplı'da ahşap ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

Alaplı'da ahşap ev alevlere teslim oldu

6 saat önce

Alaplı'da meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kül olduEdinilen bilgiye göre, Zonguldak Alaplı İlçesi Hasanlı Köyünde Muhammet Akyüz ait içinde kimsenin bulunmadığı metruk ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alaplı'da ahşap ev alevlere teslim oldu, System.String[]

Alaplı'da meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kül oldu


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Alaplı İlçesi Hasanlı Köyünde Muhammet Akyüz ait içinde kimsenin bulunmadığı metruk ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Vatandaşlar tarafından yangın, jandarmaya ve itfaiyeye haber verildi.Olay yerine gelen itfaiye tarafından yangına müdahale edildi. Can kaybının olmadığı yangında ev tamamen yanarak kül oldu. itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.Yanan evde soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, İtfaiye, Alaplı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:15 Kaynak: İHA
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