Alaplı'da batan balıkçı teknesi kurtarıldı
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ZONGULDAK'ın Alaplı İlçesinde hava muhalefeti nedeniyle alabora olan balıkçı teknesi, balıkçıların yardımıyla su yüzüne çıkartılarak kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:22 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ın Alaplı
İlçesinde hava muhalefeti nedeniyle alabora olan balıkçı teknesi, balıkçıların yardımıyla su yüzüne çıkartılarak kurtarıldı.
Alaplı ilçesindeki balıkçı barınağı girişinde bulunan Semih Sökesoğlu'na ait balıkçı teknesi, rüzgar ve dalgaların etkisiyle alabora oldu. Tekneyi kurtarmak için ilçedeki balıkçılar seferber oldu. Batan tekne, halatlar bağlanarak büyük teknelerin yardımıyla balıkçı barınağına çekildi.
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