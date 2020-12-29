Alaplı'da belediye personeline Kovid-19 testi - Son Dakika

Alaplı Belediyesince, çalışanlara yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Nuri Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, hizmet binasında vatandaşa hizmet veren ve sahada çalışan tüm belediye personeline test yaptırdıklarını belirttti.

Tekin, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Koronavirüs vakasının ülkemizde ilk görüldüğü günden itibaren salgınla mücadelede belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bugün de hizmet binamızda ve sahada 7/24 görev yapan tüm personelimize test yapıldı. Öncelikle personelimize test yapılmasında katkıları olan Kaymakamımız Vedat Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. İlçemiz pandemi sürecini çok iyi yönetti. Bu zorlu süreçte gayretle çalışarak halkımızın yardımına koştu. Dayanışma ve işbirliğinin en güzel örneğini gösterdi. Ayrıca Alaplı İlçe Sağlık Müdürü Şakir Bahadır ve sağlık çalışanlarımıza, belediye personelimize ve Vefa Destek Grubu'na yoğun çabalarından ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum."