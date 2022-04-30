Alaplı'da belediye sınırlarının genişletilmesi girişimlerine AK Parti'den destek - Son Dakika
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Alaplı'da belediye sınırlarının genişletilmesi girişimlerine AK Parti'den destek

30.04.2022 16:54
Alaplı'da belediye sınırlarının genişletilmesi girişimlerine AK Parti'den destek

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, bazı köylerin belediye sınırlarına dahil olma girişimlerine, AK Parti Alaplı İlçe Başkanlığı da destek verdi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, bazı köylerin belediye sınırlarına dahil olma girişimlerine, AK Parti Alaplı İlçe Başkanlığı da destek verdi.

AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan, yaptığı yazılı açıklamada, Aşağıdoğancılar köyünün, daha önce yapılan referandumla bir kısmının belediye sınırları içerisine alındığını hatırlatarak, "Köyün kalan kısmı da belediye sınırlarına katılmak için 300 imzalı dilekçe ile başvuruda bulundu. Önümüzdeki aylarda 515 nüfusa sahip köyde, 350 seçmenin oy kullanımıyla büyük olasılıkla referandum yapılacak. Referandum sonucunun belediye sınırlarına katılım yönünde olması temennimizdir ve büyük olasılıkla köy sakinlerimiz bu yönde oylarını kullanacaktır. AK Parti İlçe Başkanlığı olarak, köy sakinlerimizin bu yaklaşımını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yasal mevzuat gereği, kentlerde olan bazı hizmetlere köylerin ulaşma imkanı bulunmadığını anlatan Karacan, şunları kaydetti:

"Belediye sınırlarının genişlemesiyle, hem bu köylerimiz yasal mevzuat gereği alamadığı hizmetlere kavuşacak hem de kent nüfusu artacağından belediyenin merkezi idare ödenekleri artacak, bazı genel idare hizmetleri için gerekli olan 25 bin, 50 bin gibi nüfus kriterlerini de aşmış olacaktır. "

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Zonguldak, AK Parti, Hisarcık, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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