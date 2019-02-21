Son Dakika Haberleri: Alaplı'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Alaplı'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

21 dakika önce

Alaplı ilçesinde park yeri yüzünden çıktığı öne sürülen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alaplı'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Alaplı ilçesinde park yeri yüzünden çıktığı öne sürülen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kılçak köyü Fatih Mahallesi'nde T.D. ve V.D. arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine T.D. bıçakla, V.D. ise başına aldığı darbe sonucu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:02 Kaynak: AA

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