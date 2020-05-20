Alaplı'da cadde güzelleştirme çalışmaları - Son Dakika

Alaplı Belediyesince ana caddeler çeşitli desenler çizilerek ve parlatılarak renklendiriliyor.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda zeminin çeşitli desenler çizilmek ve parlatılmak suretiyle yeniden renkli bir görünüme kavuşturulduğunu kaydetti.

Belediye olarak pandemi döneminde çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Tekin, "Kaldırım ve cadde zemini, parke taşları ve baskı beton kaplayarak, cilalama ve renklendirme yapılmak suretiyle bölgenin en güzel caddesi haline gelmişti. Yaklaşık 3 yıl sonra zeminin boyaları kaybolduğu için tekrar zemini renklendirerek cilasını yapıyoruz. İlçe merkezindeki çalışmalarımıza halkımıza söz verdiğimiz gibi devam ediyoruz. Ekiplerimiz alt yapı çalışmalarını tamamlamak üzere, en kısa sürede üst yapıya başlayacağız." ifadelerini kullandı.