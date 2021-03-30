Alaplı'da camiler ramazana hazırlanıyor - Son Dakika

Alaplı Belediyesi tarafından ramazan ayı öncesi camilerde temizlik yapılıyor.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere, ilçe merkezindeki tüm camilerin temizlenerek, ramazan ayına hazır hale getirileceğini ifade etti.

Camilerde halılar ve avizeler başta olmak üzere her yerin temizlendiğini belirten Tekin, "Her ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da mümin kardeşlerimizin gönül rahatlığıyla ve huzurlu bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için camilerimizde profesyonel bir ekiple hem ilaçlama hem de temizlik çalışması yapıyoruz. İlçe merkezindeki tüm camilerimizde bu çalışmayı yapacağız." diye konuştu.