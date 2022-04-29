Alaplı'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Alaplı'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

29.04.2022 12:45
Alaplı'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan farkındılık dikkat çekmek için Alaplı'da uygulama yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan farkındılık dikkat çekmek için Alaplı'da uygulama yapıldı.

Zonguldak'ın Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Alaplı merkez Meydanı'nda oluşturulan trafik kontrol noktasındaki denetimde sürücülere emniyet kemeri takmaları uyarısında bulundu. Uygulamaya Kaymakam Vedat Yılmaz ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü Hakan ve trafik ekipleri katıldı. Uygulama noktasında durdurulan araçlarda sürücülerin trafik kurallarına uyduğunu görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Yılmaz, trafikte farkındalık oluşturmanın önemine değindi. - ZONGULDAK

Alaplı'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı
Alaplı'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı
Alaplı'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı
Alaplı'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı
Alaplı'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı
Alaplı'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı
Alaplı'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

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Vedat Yılmaz, Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alaplı'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alaplı'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Son Dakika
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