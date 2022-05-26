Alaplı'da etlik piliç yetiştiricilerine eğitim verildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde etlik piliç yetiştiricilerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Alaplı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, toplantı salonunda gerçekleştirilen programda Veteriner Hekim Erdem Bayhan, katılımcılara, etçi tavuk yetiştiriciliği, biogüvenlik ve "Etçi Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik" konularına ilişkin eğitim verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İzzet Yılmaz, eğitimlerin yetiştiricilere katkı sağladığını belirterek, bunların çeşitlenerek süreceğini bildirdi.

Etkinlik sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.