Alaplı'da fabrikanın çatısından düşen iki işçi yaralandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tamir için çıktıkları fabrikanın çatısından düşen iki işçi hastaneye kaldırıldı.
İlçedeki iplik fabrikasının çatı işlerini yapan taşeron firmanın personelleri B.S (21) ile Ö.Y (21), çatıya malzeme taşıdıkları esnada dengelerini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli ilçesindeki özel hastanelere kaldırılan yaralı işçilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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