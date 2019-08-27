Son Dakika Haberleri: Alaplı'da FETÖ'den 1 gözaltı
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Alaplı'da FETÖ'den 1 gözaltı

2 saat önce

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında FETÖ/PDY'den soruşturma açılan bir kişi Alaplı'da gözaltına alındı.

Alaplı'da FETÖ'den 1 gözaltı, System.String[]

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında FETÖ/PDY'den soruşturma açılan bir kişi Alaplı'da gözaltına alındı.


Artvin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen M.T.(33) hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli M.T., Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. M.T.'nin geçmişte örgütün Artvin bölgesinde sorumlu olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ZONGULDAK

Artvin, Alaplı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:04 Kaynak: İHA
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