Alaplı'da fındığa alternatif ürünlerin yetiştirilmesi teşvik ediliyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık üretimine alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması için çalışma yürütülüyor.

Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, AA muhabirine, üniversitelerin Ziraat Fakültesi hocalarının ilçede yaptığı toprak analizlerinde, fındığa alternatifin çilek olduğunu belirttiklerini anımsattı.

Çilek üretimini yaygınlaştırmak ve fide teminini kolaylaştırmak amacıyla kurdukları zirai ürünler üretim ve eğitim sahasına 20 bin çilek fidesi diktiklerini belirten Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda buraya çilek dikiyoruz. Bir dönüm kivi, 15 dönüm de Trabzon hurması ektik. 5 seramız var. Çilek ve marul ektik. Para kazanma amaçlı değil, eğitim amaçlı bu projeyi destekliyoruz. 4 dönüme çilek diktik. Fındığa alternatif ürün bulmak zorundayız. Ayrıca, hünnap, hurma ve salep üretimine de önem veriyoruz. Deneme amaçlı ekimlerimizde çok da olumlu sonuçlar elde ettik. Hurma kurutma tesisi kurmayı da planlıyoruz."

Alaplı Ziraat Odası Genel Sekreteri Oktay Türkyılmaz da ilçedeki en önemli geçim kaynağının ihraç ürünü fındık olduğunu söyledi.

Eski yöntemlerle üretim yaptıklarını, fındık ağaçlarının yaşlandığını anlatan Türkyılmaz, fındığa alternatif ürünler bulmaya çalıştıklarını kaydetti.